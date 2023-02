GF VIP, cosa è successo tra Oriana e Daniele? Ultime news sulla ‘coppia’

Il Grande Fratello vip continui colpi di scena. Nell’ultimo periodo la situazione tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro ha tenuto banco. Anche Edoardo Tavassi si è adoperato per far riavvicinare i due. Un tentativo vano visto che Daniele si è rifiutato di avere a che fare con Oriana. Anche quando quest’ultima ha cercato di avvinare Del Moro ha ottenuto un netto rifiuto.

Oriana Marzoli si confronta con Luca Onestini

La bella venezuelana si è andata poi a confidare con Luca Onestini sottolineando: “L’ho fatto perché me l’hanno detto loro. Mi hanno detto dai parla, devi essere una persona matura, vai e digli qualcosa. E questa è la risposta. Io ho bisogno di gente accanto a me per fermarmi ogni volta che devo fare una cavolata. Io sapevo perfettamente, ho detto ‘Non mi parlerà’. Io ho smesso di parlargli”. Onestini ha manifestato la sua perplessità. “Tra due persone che si stanno conoscendo può succedere – ha detto Onestini -. Faccio fatica a capire queste cose qui”. Ma Oriana ha spiegato di non poter dire nulla a Daniele, “non accetta che gli venga detto che qualcosa di lui non ti piace. Replica dicendo ‘non ti piace niente di me’. Ma io dico solo che voglio più attenzioni. Non chiedo altro”.

Gli alti e bassi tra Daniele e Oriana

Insomma il rapporto tra Del Moro e Marzoli sembra sia pieno di fraintendimenti. Tra i due ci sono grandi difficoltà di comunicazione, a detta della venezuelana “perché Daniele non accetta critiche”. Dopo l’ennesimo allontanamento e i vari tentativi di Oriana di chiarirsi, a quanto pare, finiti nel vuoto, cosa succederà? Si tratterà dell’ennesima incomprensione che troverà ancora una volta composizione oppure tra i due è tutto finito? I fan della coppia sono con il fiato sospeso in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione tra i due gieffini.