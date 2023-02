Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Antonella, Oriana, Micol, Nicole, Tavassi e Donnamaria? Sondaggi e percentuali

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che giovedì scorso ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia, questa sera, come ogni lunedì, torna fisso e puntuale l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality, in onda da metà settembre, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche e tante discussioni. Ma chi dei concorrenti è finito al televoto e rischia l’eliminazione, ora che nell’aria inizia a sentirsi il ‘profumino’ della finale, prevista ad aprile? E cosa succederà nel corso della diretta, che vedrà alla conduzione come sempre Alfonso Signorini? Ecco tutte le anticipazioni e i primi sondaggi sul televoto del GF VIP!

Nikita, Antonella, Oriana, Micol, Nicole, Edoardo Tavassi e Donnamaria al televoto stasera al GF VIP

Il gioco sta per finire e si fa sempre più difficile. Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti ben 7 concorrenti, tutti protagonisti di questa edizione, la più lunga della storia del reality. In nomination sono finiti: Nikita Pelizon, che ha fatto tanto discutere per quel rapporto difficile con Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, ai ferri corti con Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli che si è avvicinata a Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, che la scorsa settimana ha dovuto fare i conti con un provvedimento. E ancora, a rischio, Nicole Murgia, una delle ultime arrivate e gli amici Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Chi di loro questa sera dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata di sempre?

Chi si salva e chi viene eliminato

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 33% delle preferenze. A seguire, subito dopo, Antonella Fiordelisi con il 20.92% e Oriana Marzoli con il 19.36%, quindi con poco stacco. A rischio, invece, Micol Incorvaia e Nicole Murgia con il 7.15%, Edoardo Tavassi con il 7.05% e Donnamaria che non riesce a ottenere il 5%. Sarà lui a dover abbandonare, e definitivamente, la casa più spiata d’Italia? E se così fosse come reagirà la sua Antonella?

L’appuntamento con il GF VIP è per stasera, lunedì 27 febbraio, a partire dalle 21.30 circa. Per concludere al meglio questo mese e attivare il conto alla rovescia per la finale!