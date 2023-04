Isola dei Famosi 2023, ecco chi sono i concorrenti ufficiali: il cast completo

Isola dei Famosi 2023. Manca davvero poco, pochissimo, per l’inizio del nuovo format televisivo che prenderà il posto dell’ormai passata edizione del Grande Fratello Vip. Ora, infatti, siamo agli sgoccioli, manca una settimana, ma il cast de L’Isola dei Famosi 2023 è già al completo. Ecco qualche dettaglio sulla vicenda.

Quante sono le puntate dell’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti e quando finisce

L’Isola dei Famosi: tutto pronto per la partenza

Tutto è pronto, insomma, per poter dare finalmente il via libera alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023, tra volti noti, nuovi, meno noti e i personaggi più in voga del mondo dello spettacolo. I naufraghi sono già eccitati, e la loro destinazione tra pochissimi giorni sarà proprio l’Honduras: qui, a breve, andrà in scena l’attesissima 17esima edizione dello show. Ovviamente, come vi abbiamo raccontato anche qualche articolo fa, è Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria nei panni di opinionista, la quale sarà affiancata anche dall’irriverente presenza di Enrico Papi che sostituirà Nicola Savino (passato a TV8). C’erano poi, lo ricordiamo, anche dei dubbi sulla presenza di Alvin, nel ruolo di inviato, ma alla fine è stato confermato anche lui. Ma, ora, cerchiamo di capire quali sono i nomi che andranno a comporre il cast dell’Isola. Continuate a leggere!

L’Isola dei Famosi 2023: il cast completo

Non sono mancate le polemiche, i dubbi, i ripensamenti, ma, alla fine, ecco che i nomi di coloro che si ritroveranno come naufraghi in Honduras sono stati confermati. Ecco chi troveremo a partire dalla prossima settimana a L’Isola dei Famosi 2023: