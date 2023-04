Ilary Blasi, prima intervista dopo la separazione da Totti: ‘C’è un prima e un dopo’

Ilary Blasi si prepara a una nuova avventura, per il terzo anno consecutivo alla conduzione de L’isola dei Famosi, seppure con una lunga paura dallo scorso anno, segnata dalla separazione da Francesco Totti, da liti, discussioni, gossip, che l’ha tenuta costantemente sotto i riflettori.

Un nuovo impegno professionale che coincide con un momento di vita difficile

Un periodo non facile quello che la conduttrice si lascia alle spalle prima di dare il via alla 17esima edizione del reality. Un impegno dal quale sembra essere fagocitata, vuoi per l’emozione, vuoi per l’entusiasmo con il quale affronta solitamente le sfide. E anche questa lo è, seppure va di pari passo con le difficoltà di una separazione difficile, ma anche dall’entrata nella sua vita di un nuovo amore, quello con l’imprenditore Bastian Muller.

La voglia di rimettersi in gioco

Le emozioni della Blasi viaggiano veloci in questo periodo a causa del turbinio di avvenimenti che l’hanno vista protagonista, prima dell’ufficializzazione della separazione a luglio scorso, poi i pettegolezzi, i tradimenti, i momenti di difficoltà e anche le crisi, nelle quali ha tentato di tenere sempre salvaguardati i suoi tre figli. Ma di una cosa appare certa: ‘Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo’.

Il desiderio di una ventata di novità nella sua vita

La voglia di cimentarsi nella nuova esperienza professionale, seppure arriva come una conferma del lavoro già svolto nei due anni scorsi. Il desiderio di cambiare e di apportare novità alla sua vita, sembrano essere i punti focali sui quali la conduttrice è concentrata in questo momento. Caratterizzata da una schiettezza dirompente, Ilary Blasi non nasconde però una certa timidezza nell’esternare i suoi sentimenti il suo modo di essere, ma sempre animata da una grande ironia, per affrontare la vita con leggerezza, senza gravarsi e gravare gli altri di pesi inutili.