Ilary Blasi e Bastian in pizzeria a Roma, il nuovo compagno abbraccia già Isabel Totti

Nuova uscita pubblica in giro per Roma per la coppia Ilary Blasi-Bastian, con la conduttrice che avrebbe portato nuovamente appresso anche la figlia Isabel Totti. Da quello che trapela dalle fonti vicine a Ilary, l’ex moglie di Totti vorrebbe integrare sempre di più Bastian all’interno della sua famiglia, facendogli frequentare anche i figli avuti con l’ex capitano della Roma. A dimostrazione di ciò, anche il rapporto che si è instaurato tra il nuovo compagno della Blasi e sua figlia Isabel.

Bastian accarezza la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti

I tre si sarebbero presentati qualche sera fa presso una nota pizzeria di San Lorenzo (“L’economica”), dove erano attesi per una pizza insieme ad amici. Al loro tavolo, infatti, sedeva la famiglia di un’amica di Isabel. Da quello che emerso su questa “pizzata”, oltre i post Instagram della stessa Blasi, a lasciare adito a commenti sono stati gli atteggiamenti dello stesso Bastian verso la bambina di 7 anni. Per chi li ha incontrati in pizzeria, si parla di come il nuovo compagno accarezzasse e giocasse continuamente con Isabel.

Insomma, almeno la bambina sarebbe lontano dalle dispute tra Ilary Blasi e Francesco Totti, mostrando una certa familiarità e dimestichezza con il nuovo fidanzato della madre. Ovviamente, se Ilary vuole includere sempre di più Bastian all’interno del proprio nucleo familiare, di altro parere sembra Totti. All’ex capitano giallorosso, tale presenza non piace e anzi la ritrova troppo presente intorno ai suoi figli. Un’accusa, che per logica, potrebbe porgli però anche la stessa Blasi con Noemi Bocchi.

La presenza di Bastian nella disputa sulla casa dell’Eur?

In un quadro giuridica che sembra complicare la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in nuovo chiodo che sarebbe comparso sull’utilizzo della casa di famiglia all’Eur. Da una parte, l’ex giocatore vorrebbe tornarne in possesso per evitare che Bastian stia vicino ai suoi figli. Dall’altra, sembra che Ilary abbia già cambiato le serrature per impedire all’ex marito di tornare nell’appartamento.