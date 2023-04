Ilary Blasi sceglie Ostia per Pasquetta: il pranzo al Casale Girasole (FOTO)

Ilary Blasi ha scelto Ostia per trascorrere la sua giornata di Pasquetta 2023. Ieri, del resto, era una bella giornata, e l’ex letterina ha deciso di passare qualche ora di spensieratezza e all’insegna del buon cibo con un pranzo al Casale Girasole. Le foto, poi, sono state subito ricondivise sui canali social del locale. Ecco di seguito qualche dettaglio.

Certamente un momento di relax, dopo tante problematiche, sopratutto quelle che hanno a che vedere con il divorzio dal Pupone, Francesco Totti, con il quale non sembra che le cose stiano scorrendo rapidamente come si era previsto. Infatti, se fino a qualche me se fa, i rispettivi legali promettevano una soluzione pacifica e rapida di tutto il processo, così come della spartizione dell’interno patrimonio, ad oggi la situazione non è di certo più la stessa. Anzi, il processo si fa lungo e faticoso, e promette di andare avanti ancora per molto tempo. Proprio qualche settimana fa vi avevamo raccontato che Ilary Blasi aveva rinunciato ai soldi per potersi tenere la Villa all’Eur, continuando intanto a lottare per avere a disposizione più tempo possibile con i propri figli.

La Villa all’Eur: lo scontro

Il Pupone, di fatto, sarebbe ben consapevole che la villa dell’Eur resterà a Ilary almeno fino alla maggiore età di tutti e tre i suoi figli. Inoltre, lei avrebbe anche cambiato tutte le serrature per impedire a Totti di poter solamente varcare la soglia del suo ‘regno’. Dunque, con tali presupposti, si capisce che è sempre più guerra tra i due, e del resto sono stati ben pochi coloro che hanno creduto alla favola del processo rapido e pacifico. Le questioni in ballo sono troppe, il patrimonio alto.

Ilary Blasi a pranzo ad Ostia per Pasquetta

Tuttavia, nonostante tutti questi pensieri, Pasquetta rimane un giorno di festa, di relax e relativa tranquillità d’animo. Una giornata di sole sul territorio che ha portato Ilary Blasi ad optare per un pranzo al Casale Girasole che si trova ad Ostia. Ecco le foto che siamo riusciti a recuperare in rete della giornata di ieri.