Francesco Totti, la sua Coach Consulting è un flop: in liquidazione dopo un anno

Arriva un’altra mazzata per l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, già al centro del gossip per una separazione tutt’altro che semplice dalla sua ex moglie, la nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Dopo solo un anno dalla nascita, la società che doveva dare assistenza ad allenatori sportivi, la Coach Consulting srl, è stata messa in liquidazione.

Il progetto si è rivelato un flop

Il progetto che ha avuto origine grazie alla collaborazione con il procuratore Pietro Chiodi, non ha avuto i risultati sperati. Tutt’altro… è stato un vero e proprio flop. Sembrerebbe proprio che, dall’inaugurazione della società, nessuno, neanche un ct delle serie minori si sia mai rivolto a Totti per ottenere i servizi della società. Una disfatta pesante per il ‘Pupone’ che non ha avuto alcun cliente in questi dodici mesi di vita e, alla fine, i due soci hanno deciso di metterla in liquidazione.

Le altre società, invece, vanno avanti senza problemi

Nonostante questo fallimento Totti, come riporta Repubblica, può continuare a contare sulle altre società: la Ssd Sporting club Totti, la cui quota maggioritaria è della famiglia dell’ex consorte Ilary Blasi e si occupa ormai di abbigliamento sportivo e profumi con il marchio Totti; la Tz Service srl e le altre società del gruppo Ct10 management che hanno la finalità di scoprire nuovi talenti calcistici e gestirne i cartellini che sembrano, invece, andare a gonfie vele.

La nuova società non ha incassato nulla

Mentre i progetti già in piedi sembrano proseguire senza problemi questa idea di dare supporto agli allenatori offrendo loro anche sostegno nella cura della loro immagine sui media, non ha sortito l’effetto sperato. Per quanto, però, i due soci fondatori, Totti e Chiodi non siano riusciti a incassare alcunchè hanno chiuso con oltre 18mila euro sul conto. Quantomeno non hanno chiuso con i conti in rosso…