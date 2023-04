Divorzio Totti-Blasi, lui offre 15.000 euro al mese: lei cambia la serratura alla villa all’Eur

Solo qualche giorno fa in un’udienza top secret si è discusso di una separazione al centro del gossip ormai da tanto tempo: quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nessuno è stato informato della sessione andata avanti per diverse ore, nella quale i due ex coniugi hanno cercato di trovare un accordo per quanto riguarda aspetti salienti, primo tra tutti: l’affidamento dei 3 figli.

Entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto dei 3 figli

Ma sembra che su questo punto l’ex coppia sia d’accordo. Entrambi avrebbero, infatti, chiesto l’affidamento congiunto dei ragazzi: Cristian, Chanel e Isabel. Ma voci vicine a Totti, avrebbero fatto sapere proprio in questi giorni che l’ex capitano giallorosso, nonostante solo da poco sia trasferito a Roma Nord con la sua nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di quest’ultima, sia intenzionato a tornare a Roma Sud, dove vivono i suoi ragazzi. L’intenzione del ‘Pupone’ è di stare il più possibile vicino soprattutto alla terza dei suoi figli Isabel, che ha solo 7 anni e dipende dalle decisioni dei genitori, mentre Cristian e Chanel sarebbero più autonomi.

Totti ha offerto un assegno di mantenimento tra i 12 e i 15mila euro per i suoi ragazzi

Totti sarebbe ben consapevole che la villa dell’Eur resterà a Ilary almeno fino alla maggiore età di tutti e tre i suoi figli. Senza contare che ormai la ‘padrona di casa’ ha cambiato tutte le serrature e Totti non può entrare, anche per questo sta cercando altro in zona che gli permetta di vivere a pieno di suoi figli, Proprio per loro, pare, abbia offerto un assegno di mantenimento alla sua ex, tra i 12 e i 15mila euro al mese. Insomma, nonostante la separazione Bladi-Totti fosse stata annunciata come una guerra senza esclusione di colpi, così non sembra. I due sembra che potrebbero definire le questioni in sospeso tenendo conto del benessere dei figli ed evitando scontri cruenti.