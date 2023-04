Divorzio Totti-Blasi: lei non vuole l’assegno di mantenimento ma la Villa all’Eur

Ilary Blasi e Francesco Totti avevano sperato in una separazione pacifica, indolore, magari anche rapida, per poter ritornare finalmente a vivere le loro nuove vite, con i nuovi rispettivi amori. Ma le cose non sembrano andare in questa direzione. L’ex letterina non vuole l’assegno di mantenimento da Francesco Totti, non vuole nessun bonifico mensile dal Pupone, lo scontro si consumerà tutto sulla Villa all’Eur.

Ilary Blasi e Francesco Totti: è scontro su figli e villa all’Eur

Questa per il momento sembra essere l’ennesima svolta sulla questione del divorzio. Sul fronte dello scontro legale, Ilary Blasi sembra aver impostato la sua linea legale tutta due due fronti nello specifico: per prima cosa la sontuosa Villa all’Eur, e poi sul tema dei figli, su chi tra i due genitori passerà più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Ma le cose, è bene ricordalo, sono appena iniziate, e a questo punto possiamo sicuramente preannunciare che andranno per le lunghe. Anche perché il Capitano non vuole di certo lasciare i suoi figli in casa con il nuovo compagno della moglie, l’imprenditore tedesco Bastian Müller.

L’ultima udienza, molto tesa

Così come entrambi tengono molto alla casa – alla villa – che insieme hanno tirato su a due passi da via Cristoforo Colombo, a poca distanza dal Grande raccordo anulare, alla periferia Sud di Roma. L’ultima udienza è stata piuttosto tesa, e si è svolta il 31 marzo scorso. Qualcuno dice che Totti era furioso per le foto di Bastian con la figlia Isabel. I due si tenevano per mano in quello scatto. Per il momento, sia l’ex calciatore che Ilary Blasi hanno chiesto l’affidamento congiunto dei figli. Ma chi avrà più tempo a disposizione con loro? E in quale casa?