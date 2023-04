Roma, Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti. I vicini di posto infastiditi: ‘Il telefono sempre in mano’

Pochi giorni fa si è tenuto a Roma, presso il Palazzo dello Sport, il concerto di Eros Ramazzotti. Data sold out, all’event0 musicale erano presenti anche l’ex capitano giallorosso e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Un vero e proprio successo quello riscontrato da Eros Ramazzotti nel corso delle serata, alle quali non hanno mancato di partecipare anche due personalità di eccezione come Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tuttavia, l’ex capitano della Roma ha dato l‘impressione di non gradire particolarmente lo spettacolo, distraendosi spesso con lo smartphone. Com’è facile immaginare, le polemiche non sono tardate ad arrivare. Ma cosa sarà successo?

Totti e Noemi bocchi al concerto di Eros Ramazzotti

Francesco Totti e Noemi Bocchi ospiti di eccezione al concerto di Eros Ramazzotti che si è tenuto ieri a Roma, presso il Palazzo dello Sport. Ora però le polemiche non sono mancate. Infatti, se la nuova compagna dell’ex pupone è apparsa essere molto presa dall’evento musicale, nonché grande amante delle canzoni di Ramazzotti, lo stesso non può dirsi per l’ex pupone, il quale è invece apparso tutto il tempo con il telefono in mano, dando l’impressione di essere maggiormente concentrato su quello piuttosto che sulle canzone e il concerto in generale.

Le polemiche

In merito, sarebbe stato un utente a segnalare la situazione all‘esperta di gossip Deianira Marzano con una foto nella quale l’ex pupone tiene il telefono in mano e sembra fare delle dirette dando l’impressione, come detto, di apparire maggiormente interessato al telefono piuttosto che allo spettacolo. Ecco il commento ironico dell’utente: ‘Non dico di cantarle tutte, nemmeno divertirti per forza eh, ma almeno tienilo basso’. Totti avrebbe dunque dato l’impressione di non aver gradito molto il concerto distraendosi spesso con il telefonino al punto di fare fastidio a chi si trovava dietro di lui per via della luce dello smartphone sempre accesa.