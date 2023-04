Isola dei Famosi 2023: cast concorrenti, novità, regole e come funziona con le tribù

L’Isola dei famosi sarà condotta, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. E mancano poco più di quattro giorni per il fischio d’inizio del reality, che come di consueto andrà in onda su Canale 5. Gli autori, però, in questa nuova edizione hanno annunciato tante novità. Andiamo a scoprirle insieme.

Quali sono le novità del programma

Intanto proprio Piersilvio Berlusconi e intervenuto per fare in modo che nella scelta del cast da inviare in Honduras non ci fossero personaggi che rischiassero di far diventare il programma volgare. E i provini sembrano essere ancora in corso per definire il cast della trasmissione che inizierà lunedì 17 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Concorrenti divisi in tre gruppi

Ad esporre quali saranno le nuove regole del reality è stata la padrona di casa che ha anche annunciato che i concorrenti verranno divisi in tre gruppi che verranno separati e spediti in posti diversi della spiaggia: Uomini, Donne e Coppie. Anche se restano le tribù Kuna e Tolote. La suddivisione potrebbe essere solo iniziale perché non è escluso che poi possano mischiarsi. In effetti, sembrerebbe che alcuni aspetti di questa nuova edizione verranno stabiliti volta per volta e che, quindi, bisogna seguire il reality per conoscere nel dettaglio quali sono i cambiamenti che verranno apportati al programma.

Da chi sono composti i tre gruppi

Ancora non sono stati resi noti i nomi delle tribù, ma la composizione sì. Il gruppo degli uomini sarà composto da Marco Predolin, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. In quella delle donne ci saranno: Helena Pretes, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Fiore Argento e Cristina Scuccia. Nella tribù delle coppie: Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e il collega Paolo Noise e i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Non resta da aspettare per conoscere gli altri concorrenti che verranno selezionati.