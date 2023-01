Isola dei Famosi 2023, quando inizia: cast concorrenti, chi sono gli opinionisti

L’Isola dei Famosi è pronto per il grande ritorno anche per questo fantastico 2023. Il programma, dal grande successo mediatico, e capitanato dalla conduzione imprescindibile di Ilary Blasi arriverà subito dopo la fine del GF Vip di Alfonso Signorini per evitare, certo, eventuali interferenze, o soprattutto per assicurare al pubblico una continuità nell’offerta televisiva. Ma Ilary Blasi non sarà sola, perché al suo fianco ci sarà quest’anno anche Vladimir Luxuria e al posto di Nicola Savino proprio Enrico Papi.

Quando comincia L’Isola dei Famosi 2023

In parte lo abbiamo già detto: l’Isola dei Famosi 2023 inizierà solamente dopo che Alfonso Signorini avrà terminato le sue puntate del Grande Fratello Vip, la settimana successiva. Dunque, la data individuata è quella del 10 aprile, quando ritroveremo la bionda Ilary nel suo amatissimo studio di sempre. Sembra, inoltre, che la Mediaset abbia stimato anche na data di fine, che cadrebbe dieci settimane dopo l’inizio de L’Isola dei Famosi 2023. La fine, insomma, è prevista probabilmente fra il 12 e il 15 del mese.

Opinionisti in campo

Stando a quanto riportato dal magazine TvBlog, gli opinionisti del reality nella sua versione 2023, saranno nuovamente Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ecco cosa scrive il magazine: ”TvBlog ha captato una notizia che riguarda proprio il campo opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023 che avrà un nuovo innesto. Visto che Nicola Savino, lo scorso anno nel programma di Canale 5 in questo ruolo, è passato armi e bagagli a Tv8”. Poi si aggiunge: ”Il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a Parte e nel meno fortunato Big Show. Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Sul cast del programma ancora non si può dire nulla di definitivo e tutto è ancora in fieri”.