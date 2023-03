Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Tavassi, Antonella, Sarah e Donnamaria? Sondaggi e percentuali

Dopo l’eliminazione di Nicole Murgia, che ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia e ha dovuto affrontare una puntata un po’ difficile, tra rivelazioni e video ‘incriminati’, oggi torna il Grande Fratello Vip, il reality che da sempre appassiona il pubblico. E che, ormai, si sta avvicinando alla fine. Chi dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini è finito al televoto? E chi nella puntata di stasera dovrà lasciare il reality e rinunciare al sogno della vittoria? Ben cinque i concorrenti a rischio eliminazione, ma la decisione come sempre spetta ai telespettatori da casa.

Nikita, Tavassi, Donnamaria, Antonella e Sarah al televoto stasera al GF VIP

Il GF VIP sta iniziando a ‘perdere’ concorrenti, veri protagonisti di questa edizione, la più lunga della storia del reality. Dopo Antonino Spinalbese, che ha potuto finalmente riabbracciare la figlia, e Nicole Murgia, che ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo sulla Fiordalisi, ben cinque concorrenti sono finiti al televoto. E ora rischiano di andare a casa, la propria. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, da sempre la preferita dal pubblico, di Edoardo Tavassi, che nella casa ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia, di Sarah Altobello, che con la sua spontaneità ha conquistato tutti e della coppia più discussa e chiacchierata, quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Chi viene eliminato e chi si salva

Stando ai sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 30% dei voti. A seguire, subito dopo, Edoardo Tavassi con il 23.74% e Antonella Fiordelisi con il 19.17%. Sembrerebbe essere salva anche Sarah Altobello, che è riuscita a superare il 15%. A rischio, invece, Donnamaria con il 9.51%: sarà lui a dover abbandonare la casa? D’altra parte in molti chiedono a gran voce la sua eliminazione e a tanti telespettatori non è piaciuto il suo atteggiamento nei confronti di Antonella. Non ci resta che seguire la puntata di stasera, in onda a partire dalle 21.30, per capire cosa accadrà!