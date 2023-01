GF VIP, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme nel letto: scatta il primo bacio dopo la puntata di ieri sera

Nonostante in puntata abbia detto: “È carina ma non potrei mai avere una storia con lei”, Daniele Dal Moro ieri, sera al termine della diretta, è andato a dormire con Oriana Marzoli. I due hanno chiacchierato a lungo prima di andare a letto e poi si sarebbero nascosti sotto le coperte. Ma dai video fatti circolare sui social sembrerebbe che tra i due ci sia stato qualcosa.

Il chiarimento

Prima di trascorrere la notte insieme i due hanno parlato a lungo e Daniele, per chiarire quanto detto in puntata avrebbe precisato: “Io so che dentro sei una bella persona. Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la bella persona che penso che tu sia”. Uno scambio pacato tra i due che hanno dimostrato di essere entrati in sintonia.

Dopo il lungo chiarimento i due sono andati a dormire insieme. Anche nel letto hanno continuato a chiacchierare finchè non si sono nascosti sotto le coperte e sembrerebbe che i due si siano baciati. Sarebbe un video su Twitter a rendere chiaro che tra i due la scorsa notte ci sono stati baci. Sarebbero stati rumori a tradire quanto stava succedendo sotto le lenzuola. Di certo Oriana e Daniele, poi, si sono addormentati uno accanto all’altra.

Tra i due sta nascendo qualcosa?

L’attenzione che la Marzoli ha manifestato nel corso del programma nei confronti di Dal Moro sembra finalmente aver riscosso il successo sperato. La concorrente di origine venezuelana che non pare abbia mai nascosto il suo interesse per Daniele, avrebbe anche rinchiuso l’ex tronista nell’armadio per ‘rubargli’ un bacio.

Dopo aver varie volte manifestato il suo interesse per il suo coinquilino Oriana sembra essere riuscita nell’intento di attirare la sua attenzione. Ora non resta da vedere quali saranno gli sviluppi per la nuova coppia che si è appena formata all’interno del Grande Fratello vip.