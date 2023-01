Oriana Marzoli, chi è la mamma Cristina: età, lavoro e foto

Oriana Marzoli riceverà una sorpresa questa sera nella puntata tanto attesa del Grande Fratello Vip che andrà in onda a partire dalle 21.00 con tante novità entusiasmanti e scoppiettanti per tutti gli appassionati. Come promesso ad inizio stagione, lo show di Signorini si è rivelato ancora una volta frizzante e in grado di trascinare il grande pubblico nelle avventure smaliziate dei protagonisti della Casa più spiata d’Italia. Dopo un lieve calo degli ascolti registrato nei primi mesi, poi ecco che il programma è ripartito nuovamente alla grande, grazie anche alle tante storie che si sono venute a creare.

Tornando al nostro tema iniziale, questa sera una delle concorrenti ancora in gioco al Grande Fratello Vip, riceverà un’importante sorpresa in studio: Oriana Marzoli, infatti, potrà vedere nuovamente la madre, Cristina, che le farà una sorpresa in puntata entrando in studio. La venezuelana, come spesso ha indicato, è molto legata alla donna, e spesso proprio lei è scesa in campo, mediaticamente parlando, per difendere la figlia. Ma chi è Cristina? E cosa sappiamo?

Tutti i reality di Oriana Marzoli

Cristina Marzoli ha visto spesso la figlia partecipare ai reality show, dapprima in Spagna, poi in Cile e ora è la volta anche dell’Italia. Come anticipato, in molte occasioni proprio la donna è scesa in campo con la sua voce per difendere la figlia da eventuali attacchi rivolti contro di lei. Tra i diversi interventi TV in Spagna, la mamma della Marzoli ha fatto anche chiarezza sulla sua professione online, dichiarando: ”Sta per raggiungere i due milioni di follower (…) lavora molto bene con il suo Instagram, è molto professionale e grazie a questo ha fatto molte promozioni per le quali è pagata molto bene. Fondamentalmente è di questo che vive, ha un cachet piuttosto alto.”

Il rapporto con la figlia e il lavoro

La Marzoli senior, poi, aveva anche spiegato in qualche occasione di essere stata incaricata proprio dalla figlia di gestire le sue finanze che le provenivano dai diversi lavori. Stando ad alcune indiscrezioni, la mamma di Oriana Marzoli starebbe facendo il tifo per la sua conoscenza con Daniele Dal Moro.