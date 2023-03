GF VIP, crisi tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo, anticipazioni stasera

Tanti appassionati del Grande Fratello vip, nelle ultime ore si stanno chiedendo se la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro sia arrivata al capolinea. I due si sono confrontati in una accesa discussione con recriminazioni reciproche fanno temere che la loro relazione possa essere alle battute finali.

Il tentativo di chiarimento di Oriana finisce in un’accesa discussione

Da tempo la Marzoli ha dimostrato di aver bisogno di attenzioni costanti e Del Moro non sembra propenso a dargliene. Anzi quando la modella sudamericana ha cercato di chiarire con Daniele spiegandogli che da un po’ di tempo lo vede e lo sente distante. Un’accusa che il ragazzo non ritiene fondata. Ma Oriana ha proseguito a rivendicare più attenzioni, una presenza più assidua e uno scambio che ritiene da qualche tempo essere venuto meno.

Uno scambio di vedute che non sembra abbia sortito alcun effetto, tanto che la modella ha scelto di confidarsi con Antonella Fiordelisi. E quando ha visto le due ragazze parlare Del Moro è sbottato e rivolgendosi alla Marzoli ha detto: ‘Basta cercare attenzioni. Tanto sei già in finale’. La modella, infatti, è stata scelta dal pubblico come prima finalista del GF vip.

Del Moro sbotta e rivolge alla modella una serie di accuse

E la rabbia di Daniele è sembrata implacabile. Il gieffino è arrivato ad accusare la sua ‘fidanzata’ di parlare troppo. Ha sottolineato di essere sempre stato accusato da lei di essere quello che andava in giro per la casa a parlare di questioni della coppia, mentre alla fine sarebbe proprio lei a confidarsi con Antonella, con la quale fino a poco tempo fa non scorreva buon sangue. E dopo aver chiarito la sua posizione Del Moro ha detto: “Basta’. Ora bisognerà vedere se è un ‘basta’ riferito solo allo scambio verbale o si tratta della fine della storia tra i due.