Chi vince il Grande Fratello Vip 2023? Sondaggi e percentuali, anticipazioni stasera finale 3 aprile

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2023? Questa è la domanda più gettonata, quella che si rincorre da giorni, soprattutto perché stasera, anche se a molti non sembra vero, andrà in onda la finale del reality, di questa edizione lunghissima. Da metà settembre, infatti, i concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa si sono fatti conoscere e amare dal pubblico. Tra storie d’amore, conoscenze, gelosie, fraintendimenti, scontri…e non poche squalifiche. Ma cosa vedremo stasera? E chi trionferà, prendendo il posto di Jessica Selassiè, vincitrice della scorsa edizione? Ecco cosa dicono i primi sondaggi.

Oriana Marzoli o Nikita Pelizon, chi vincerà il GF VIP stasera?

Prima di capire chi potrebbe trionfare, vi ricordiamo che i finalisti certi sono:

Oriana Marzoli

Sofia Giaele De Donà

Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi

Nikita Pelizon

Ancora in bilico, invece, Milena Miconi e Alberto De Pisis: chi di loro stasera diventerà il sesto finalista? E chi, invece, dovrà lasciare il gioco? Pare, stando ai sondaggi, che il pubblico sia intenzionato a salvare Milena, una delle concorrenti arrivate quasi alla fine nella casa più spiata d’Italia. Ma poco tempo è bastato per farsi conoscere e amare!

I sondaggi sul vincitore

Ma vediamo cosa dicono i sondaggi. Stando a quelli del sito Grande Fratello Forum Free, a vincere potrebbe essere Nikita Pelizon con oltre il 65% di preferenze, seguita da Oriana Marzoli con il 18.23%. In basso alla classifica, invece, Tavassi, Milena, Alberto, Micol e Giaele. Per i sondaggi di Reality House, invece, la preferita, quindi la vincitrice, sembrerebbe essere Oriana, seguita da Nikita. Insomma, la sfida sembrerebbe essere proprio tra le due ‘nemiche’: da una parte Oriana, che è stata fin da subito protagonista del reality, dall’altra Nikita Pelizon, che nella casa si è creata non pochi nemici. Chi di loro trionferà? E ci saranno colpi di scena?

Non ci resta che seguire la puntata di stasera per capire cosa accadrà. Tra televoti, sorprese e grandi emozioni!