Chi vincerà il Festival di Sanremo 2023? Come si vota stasera

Mancano poche ore per sapere finalmente chi sarà il vincitore di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sono milioni i telespettatori che si stanno chiedendo chi sarà l’artista che si aggiudicherà il primato in questa kermesse che ha visto sfidarsi 28 cantanti. Sicuramente è possibile fare dei pronostici anche in base all’andamento delle votazioni delle quattro serate del Festival, Ma a fare una previsione, come succede ogni anno, è Sisal, operatore internazionale del gioco regolamentato.

Le previsioni sul vincitore del Festival

Ed è proprio Sisal a dare come vincitore della competizione canora Marco Mengoni che ha presentato ‘Due vite’, seguito da Mr Rain che dalla quarta posizione è schizzato in seconda e subito dopo da Ultimo. Ad essere sceso, invece, nella classifica Sisal è Colapesce Dimartino al settimo posto, pari merito con Giorgia e Rosa Chemical. Il quadro sembra, ormai, delineato chiaramente. Così come emerge altrettanto chiaramente che tra i meno favoriti risultano Gianmaria con ‘Mostro’, Ariete, gli Articolo 31, i Cugini di Campagna e Olly, insieme ad Anna Oxa e Sethu fanalini di coda di questa graduatoria.

A parte Sisal sono anche altri a fare pronostici e sembra che siano tutti d’accordo sul fatto che il più quotato in questa gara sia Marco Mengoni che, oltretutto, ha già vinto il festival nel 2013 con L’essenziale. I quattro giorni di votazioni trascorsi, hanno visto nel primo giorno l’esclusivo voto della Sala stampa così come è accaduto mercoledì, dal terzo giorno invece hanno votato la giuria demoscopica con un peso del 50 per cento e il pubblico da casa con un peso del 50 per cento. Ieri, quarta serata del Festival, invece, c’è stata una votazione mista il televoto ha avuto un peso del 34 per cento, la sala stampa del 33 per cento, la giuria demoscopica del 33 per cento.

Oggi, serata conclusiva, come si vota?

Oggi è la giornata finale, quella nella quale Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati ancora una volta dall’influencer Chiara Ferragni e nella quale verranno riascoltate tutte e 28 le canzoni, con votazione della giuria demoscopica con il peso del 33 per cento, della sala stampa del 33 per cento e dei telespettatori con il 34 per cento che sarà una classifica del 28esimo al sesto posto. In cinque si contenderanno la finalissima con votazione sempre del 34 per cento del pubblico, del 33 della stampa e del 33 della giuria demoscopica.