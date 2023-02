Classifica Sanremo 2023 dopo la serata duetti e cover: chi ha vinto, risultati della quarta serata

Classifica quarta serata Sanremo 2023. Marco Mengoni resta il preferito, sia dalla sala stampa, che lo ha ‘piazzato’ al primo posto nel corso delle prime due serate, sia da pubblico e giuria demoscopica: il cantante, originario di Roncigliano, sta veramente conquistando tutti con il suo brano ‘Due vite’. Ma cosa è successo nella quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio dedicata a cover e duetti? Chi dei cantanti si è classificato nella top 5?

Classifica generale Sanremo 2023 dopo duetti e cover

Dopo la classifica stilata dalla sala stampa, che ha votato nelle serate di martedì e mercoledì (le prime), nella terza è stato il pubblico e la giuria demoscopica, formata da 300 persone, a decidere. Mentre nella quarta, quella dedicata a duetti e cover, è ritornata anche la sala stampa. Chi dei cantanti ha conquistato tutti con la cover?

Marco Mengoni Ultimo Lazza Mr Rain Giorgia Tananai Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Gianluca Grignani Coma Cose Modà Articolo 31 LDA Leo Gassmann Paola e Chiara Ariete Mara Sattei Colla Zio Gianmaria Cugini di campagna Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Chi ha vinto la serata cover a Sanremo 2023

A vincere la serata cover, con Let it Be, Marco Mengoni. A seguire nella top 5:

Ultimo con Eros Ramazzotti (con un medley di Eros)

Lazza con Emma e Laura Mardazori, primo violino della scala di Milano (con La fine)

Giorgia con Elisa (Luce e Di sole e d’azzurro)

Mr Rain con Fasma (Qualcosa di grande).

La finale, intanto, si avvicina. I bookmakers danno per vincitore Marco Mengoni: le classifiche e le standing ovation non contraddicono questo. Sarà così? Ci sarà il colpo di scena? Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero pochissimo. E nel corso della finale, sul palco dell’Ariston, tornerà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che sarà di nuovo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Trio che vince, non si cambia!