Grande Fratello Vip, anticipazioni 10 novembre 2022: ospiti, televoto, eliminato, ultime news su Antonino e Giaele

Vivono in quella casa, la più spiata d’Italia, da più di un mese. E con le loro storie, i loro racconti, le loro strategie, ma soprattutto con le loro discussioni (a volte accese), stanno facendo appassionare e divertire migliaia e migliaia di telespettatori. Stiamo parlando dei concorrenti del GF VIP, il reality condotto da Alfonso Signorini che tiene compagnia al pubblico per ben due volte a settimana. E che questa sera andrà in onda in diretta, su Canale 5. Ma cosa succederà? Chi dei ‘vipponi’ al televoto dovrà lasciare definitivamente il giorno e rientrare in studio?

Al televoto Attilio, Giaele e Pamela

Sono ben tre i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Dopo la decisione del pubblico di rendere immune Nikita, Attilio, Giaele e Pamela sono stati i più nominati e questa sera, come ogni giovedì che si rispetti (salvo cambiamenti), uno di loro dovrà lasciare il gioco. Riflettori puntati, quindi, sul giornalista e volto Rai Attilio, che negli ultimi giorni è protagonista di molte discussioni, su Giaele, che sta continuando ad avere un rapporto ambiguo con Antonino e su Pamela Prati, che continua a definirsi una star. O meglio, una diva. Chi di loro dovrà lasciare il GF VIP?

Chi viene eliminato

Stando alle anticipazioni e ai sondaggi del sito Grande Fratello Forum, a rischio sembrerebbe esserci Pamela Prati. Preferiti, invece, Attilio e Giaele: sarà davvero la showgirl del Bagaglino a dover abbandonare il gioco? E come reagirà?

Antonino stanco di Giaele: le novità

Questa sera, molto probabilmente, verrà lasciato spazio ad Antonino Spinalbese, ex di Belen, e Giaele. Tra i due c’è una bella amicizia, ma tutti, sia dentro che fuori dalla casa, sono convinti che Giaele provi per il bel e tenebroso ragazzo un sentimento, che vada ben oltre l’amicizia. Lei, invece, continua a sostenere il contrario e a dirsi innamorata del marito. Eppure, la gelosia c’è e quando Oriana, nuova concorrente, si avvicina ad Antonino, lei dà di matto. E Antonino inizia a stancarsi. Riusciranno a trovare un compromesso?

Ultime news su Antonella, Edoardo e Micol

E ancora, spazio potrebbe essere lasciato anche ad Antonella, che lunedì ha incontrato il suo ex fidanzato, Edoardo, sempre più preso dalla Fiordelisi e Micol, sua ex compagna. Tra i tre le scintille non mancano: riusciranno a vivere civilmente nella casa?