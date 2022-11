Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Attilio, Giaele e Pamela? Sondaggi e percentuali

Nuovi concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa, nuove strategie, emozioni, amori che nascono. E polemiche. Tutto questo (e molto altro) è il GF VIP, il reality che da più di un mese, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’eliminazione di Carolina Marconi, che giovedì scorso ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, sono tre i ‘vipponi’ finiti al televoto. Chi rischia di raggiungere Alfonso Signorini in studio? E cosa deciderà di fare il pubblico?

Attilio, Giaele e Pamela al televoto

Dopo essere stata la preferita dal pubblico lunedì scorso, Nikita ha deciso di mandare dritto al televoto Attilio, il giornalista e volto Rai 1 che negli ultimi giorni è spesso protagonista di accese discussioni. Prima con Luca, poi con Patrizia, ma anche con il resto dei concorrenti. Con lui, a rischio eliminazione, due donne: da una parte Giaele, che tanto fa parlare per la sua idea di amore e matrimonio libero, dall’altra Pamela, che ha raccontato tutta la sua verità sul caso Mark Caltagirone.

Chi si salverà?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Attilio Romita con il 37.51% di preferenze. A seguire Giaele con il 35.25%, mentre in ultima posizione Pamela, che non è riuscita a raggiungere il 30%. Sarà, quindi, lei a dover abbandonare la casa del GF VIP? Non ci resta che seguire la puntata di domani per scoprire cosa accadrà!