GF VIP 7, quando finisce il reality? Ecco la data della finale

Com’è noto, il Grande Fratello Vip 7 — trasmissione condotta da Alfonso Signorini e che va in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì in prima serata — dura diversi mesi. Alla luce di ciò, i più curiosi nonché appassionati alle vicende che quotidianamente animano la casa più spiata d’Italia, si staranno certamente chiedendo quando terminerà il reality. Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Il Grande Fratello Vip che quest’anno è giunto alla sua settima edizione andrà avanti fino a primavera inoltrata. I concorrenti potranno tuttavia scegliere se continuare a rimanere nella casa oppure no. A riguardo ne è un esempio l’ex volto di Uomini e Donne Luca Salatino che nella scorsa puntata ha potuto rivedere ma soprattutto ascoltare le parole della sua amata Soraia. Quest’ultima, dal canto suo, ha fornito supporto a Luca che, da diverse settimane a questa parte, sta soffrendo della mancanza di Soraia e dei suoi familiari. Nonostante questo, il ragazzo — forte della chiacchierata con la fidanzata — ha scelto di proseguire il suo percorso nella casa. È pur vero che se i concorrenti decidono di abbandonare la trasmissione prima del previsto devono pagare una penale; dunque, i gieffini devono tener duro ancora un po’ ed attendere che Signorini comunichi loro se vorranno restare o meno all’interno del loft.

Quando finisce il reality?

Ma quando è prevista la fine del reality? A rivelare la data dall’ultima puntata del programma condotto da Signorini è stato Dagospia. Infatti, nella rubrica A lume di Candela si è parlato proprio della casa più spiata d’Italia e sembrerebbe che l’ultimo incontro in diretta con Signorini sia previsto per la fine del mese di marzo e precisamente per il giorno 27. Insomma, c’è ancora tempo prima di salutare definitivamente i concorrenti della casa e lasciare il posto ad una nuova avventura capitanata da Ilary Blasi che, anche quest’anno, sarà al timone dell’Isola dei Famosi.