Pamela Prati è positiva al Covid, giovedì il bacio con Alfonso Signorini: focolaio nella casa del GF VIP

Continua a preoccupare il focolaio Covid nella casa del GF VIP. Dopo i primi sintomi di Patrizia Rossetti, volto noto di Rete 4, e i tamponi su tutti i concorrenti del reality, altri tre ‘vipponi’ sono risultati positivi al virus. E anche Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini hanno dovuto lasciare momentaneamente il gioco per isolarsi. Ed è subito partita la caccia al paziente zero. A loro, però, si aggiunge un’altra ex vippona col Covid: lei è Pamela Prati, che è stata eliminata giovedì scorso.

Il bacio di Pamela Prati e la preoccupazione per Signorini

Anche Pamela Prati, infatti, è risultata positiva al Covid nelle ultime ore. E subito, tornando indietro nel tempo, l’immagine che ritorna nella mente dei telespettatori è una: lei che bacia prima Marco Bellavia, poi Alfonso Signorini. Da qui, quindi, la preoccupazione dei fan: rischia anche il conduttore del reality? Questa sera, sicuramente, ne sapremo qualcosa in più, nel corso della puntata in diretta del lunedì. Quello che è certo, però, è che il televoto è stato annullato: nessuno, quindi, verrà eliminato.

Come sta la showgirl del Bagaglino