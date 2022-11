GF VIP, Antonino Spinalbese ha il Covid? Ecco perché ora è in isolamento

Quella di ieri per Antonino Spinalbese è stata, come sempre, una puntata del GF VIP da protagonista. Lui, con il suo modo di essere tenebroso e misterioso, sta facendo perdere la testa alla bella Oriana e tra i due, quasi inaspettatamente, è scattato un bacio. Se ne è parlato in studio, ma subito dopo l’ex di Belen Rodriguez è stato messo in isolamento e ha dormito nel container. Il motivo? Pare non stia molto bene, nonostante il tampone sia risultato negativo e per scongiurare un altro caso di positività, che si andrebbe ad aggiungere ai quattro già accertati, Spinalbese è stato isolato dal resto dei concorrenti.

Antonino Spinalbese sta male?

Oriana, dopo essersi quasi dichiarata per Antonino, a fine puntata ha chiesto al bel tenebroso di dormire insieme. Ma lui non ha potuto.

“Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamo e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura. Mi hanno detto di andare a dormire nel container” – ha detto Spinalbese, che qualche giorno fa, prima della diretta, è stato poco bene. Per lui, però, tampone negativo e placche in gola. In ogni caso, la produzione ha deciso di correre ai ripari, di isolarlo e vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Quattro positivi nella casa

Intanto, quattro concorrenti, cioè Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, sono risultati positivi e da sabato sono isolati, lontano dalla casa. La situazione sembra essere sotto controllo, ma il virus è entrato anche nel reality. E ora l’allerta resta massima.