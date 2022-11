GF VIP, Antonino parla di Belen Rodriguez e dell’aborto: cosa ha detto

Antonino Spinalbese, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha più volte parlato della showgirl nonostante quest’ultima lo abbia diffidato dal farlo, sia per rispetto nei suoi confronti ma soprattutto in quelli della piccola Luna Marì. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, l’hair stylist ha rivelato alcuni dettagli della loro vita insieme, partendo anche dall’aborto spontaneo del loro primo figlio. Cosa avrà detto?

L’aborto spontaneo e il desiderio di avere un figlio

Dopo aver raccontato come sia inizia la storia con Belen, Spinalbese è arrivato poi al momento nel quali i due hanno maturato l’idea di avere un figlio. Prima della piccola Luna Marì la coppia ha subìto un aborto spontaneo e il primo figlio è morto poco dopo esser stato concepito. Ecco cosa ha detto l’uomo confessandosi con Giaele De Donà: ‘La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse…parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia’.