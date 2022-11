Antonino Spinalbese parla di Belen al GF VIP: ‘Siamo stati insieme fino a dicembre 2021’

Continua ad avere la fede al dito nonostante non sia sposato Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì. Ora il concorrente del GF VIP si sta facendo conoscere nella casa più spiata d’Italia, si è raccontato a cuore aperto: dal dolore per la morte del papà, che si è suicidato, all’amore per le donne della sua vita, la mamma, la sorella e la piccola bimba nata proprio dall’unione con la showgirl argentina. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che Spinalbese si è lasciato andare e ha svelato alcuni dettagli sulla fine di quella relazione.

Antonino Spinalbese e la storia con Belen finita nel 2021

Antonino Spinalbese ha parlato della fine della storia con Belen e ci ha tenuto quasi a puntualizzare che quel rapporto è giunto al capolinea a dicembre del 2021, quando sui social già cominciavano a trapelare le prime indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma dell’argentina con l’ex marito Stefano De Martino.

“Non diamo troppi riferimenti temporali” – ha detto Alberto ad Antonino. Che non ha accettato il consiglio e ha ribattuto: “Eh vabbè amore mio, sono problemi suoi, non miei”.

“Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino” VEDO GIÀ IN ARRIVO UN’ALTRA DIFFIDA DA BELEN AD ANTONINO 🍿#gfvip pic.twitter.com/T56xOXc9fg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

L’amore con Stefano De Martino

Belen Rodriguez non aveva mai dato dettagli, ma ci ha pensato l’ex a parlare di quella storia finita. Molto probabilmente a dicembre dello scorso anno, quando la showgirl si è riavvicinata all’ex marito De Martino. Ora i due sono felici, innamorati, complici non mai. Mentre Antonino è single e amato da molte nella casa: riuscirà a voltare pagina?