Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e nuovi concorrenti dopo la puntata di sabato 17 dicembre 2022

Di lunedì e ora anche di sabato il Grande Fratello Vip continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, altri che finiscono, simpatie, antipatie, strategie e tante, forse troppe, polemiche. L’avventura dei concorrenti continua e i telespettatori hanno già i loro preferiti: li seguono 24 ore su 24, si scatenano sui social e l’hashtag #GFVIP è sempre di tendenza. Indipendentemente dalla diretta. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 17 dicembre? Chi è stato il preferito e chi, invece, è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione?

Chi è stato il preferito tra Attilio, Sarah, Daniele ed Edoardo?

Ben 4 i ‘vipponi’ al televoto, con il pubblico da casa che ha dovuto decidere chi salvare e rendere immune. La scelta era Attilio Romita, che lunedì scorso tanto ha fatto discutere per le sue dichiarazioni infelici su Sarah Altobello, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, sempre più in crisi con Antonella (che sembra quasi convinta a mettere la parole fine a quella relazione nata nella casa più spiata di sempre) e Sarah. Cosa hanno deciso di fare i telespettatori? Chi di loro quattro si è salvato? E chi, invece, è finito dritto al televoto?

Nel corso della puntata è stato rivelato che il televoto non era eliminatorio, ma è servito a rendere immune il preferito della nomination (a vincere è stato Daniele). Dopodiché, a finire in nomination per il nuovo televoto sono stati Sarah, Antonino, Attilio, Charlie, Patrizia e Giale.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste puntata del GF VIP senza nomination, che sono spesso motivo di discussioni. Chi dei concorrenti è finito al televoto e nella puntata di lunedì prossimo, in onda il 19 dicembre in diretta, rischia l’eliminazione? Chi, quindi, dovrà tornare a casa e non trascorrere le feste di Natale a Cinecittà?

Nuovi ‘vipponi’ in gioco

La puntata è stata ricca, come sempre, di colpi di scena. Dopo la squalifica ‘flash’ di Riccardo Fogli, che è stato mandato a casa dopo la bestemmia a meno di 24 ore dal suo ingresso, la casa del GF VIP ha accolto nuovi concorrenti. Porteranno scompiglio e faranno vacillare l’equilibrio già precario? Non ci resta che seguire le avventure dei concorrenti, con la prossima puntata che andrà in onda lunedì 19 dicembre!