Grande Fratello Vip, anticipazioni 17 dicembre 2022: ospiti, televoto, ultime news su Antonella ed Edoardo e nuovi concorrenti stasera

Squadra che vince non si cambia. E quelli del Grande Fratello Vip lo sanno bene al punto che hanno deciso di tornare in onda anche oggi, di sabato. Dopo il classico appuntamento del lunedì, per la seconda volta di seguito Alfonso Signorini, padrone della casa più spiata d’Italia, stasera aprirà le porte del gioco ai telespettatori. Tra emozioni, racconti di vita, discussioni e colpi di scena. Che non mancano mai. Il reality riuscirà a fare record di ascolti e a battere la prima finale di Ballando con le Stelle, che dopo giorni di stop torna in prima serata su Rai 1? Chissà…Il GF VIP, non ci sono dubbi, ce la metterà tutta.

Chi sono i concorrenti del GF VIP al televoto sabato

Dopo l’eliminazione di Charlie Gnocchi, che però è rientrato in gioco perché aveva il biglietto ‘magico’, e la squalifica di Riccardo Fogli, che è stato nella casa del GF VIP meno di 24 ore, sono ben 4 i ‘vipponi’ al televoto. E il pubblico da casa dovrà decidere chi salvare e rendere immune. La scelta è tra Attilio Romita, che lunedì tanto ha fatto discutere per le sue dichiarazioni infelici su Sarah Altobello, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, sempre più in crisi con Antonella e Sarah. Cosa decideranno di fare i telespettatori? Chi sarà immune? E chi, invece, finirà dritto in nomination, quindi a rischio eliminazione nella puntata di lunedì?

Ultime news su Edoardo e Antonella, Antonino e Ginevra

Televoto, grandi sospese e amore. Che resta uno dei temi centrali e principali del Grande Fratello Vip. Questa sera, molto probabilmente, si parlerà di Edoardo e Antonella, della prima coppia che si è formata nella casa e che sembra essere sempre più in crisi. Chiariranno e riusciranno a trovare un punto d’incontro? “Edoardo mi sta perdendo” – ha detto lapidaria Antonella. Sarà così? Nelle ultime ore, infatti, la ragazza è stata chiara: “Preferisco che ognuno faccia il proprio percorso”. E stasera ne vedremo delle belle.

Ma si parlerà anche di Antonino Spinalbese e Ginevra: la Lamborghini è rientrata in gioco per poche settimane e il rapporto tra i due è sempre più forte e complice.

GF VIP, tra i concorrenti anche l’ex fiamma di Dayane Mello? I nomi e quando entrano nella casa

Stasera entrano i nuovi concorrenti?

Eliminazioni, televoti e…forse anche nuovi ingressi. Alfonso Signorini, padrone indiscusso della trasmissione, in diretta a Casa Pipol ha dato qualche anticipazione e ha confermato l’ingresso di nuovi concorrenti, che andranno sicuramente a far vacillare, con la loro presenza, gli equilibri già precari della casa.

“Io di solito non mollo un cecio, nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese, assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero“. Ma chi entrerà nella casa del GF VIP? Tra i nomi quelli di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, Nicola Murgia e Andrea Maestrelli. Entreranno stasera in gioco? Chissà…