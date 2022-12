GF VIP, chi sono i nuovi concorrenti? Da Nicole Murgia a Davide Donadei, quando entrano nella casa

Dopo l’entrata ‘lampo’ di Riccardo Fogli, che è stato nella casa del GF VIP meno di 24 ore ed è stato squalificato per la bestemmia, e l’ingresso di Milena Miconi, showgirl e conduttrice italiana, la casa di Cinecittà è pronta ad accogliere nuovi ‘vipponi’. E nuove storie di vita. Il Grande Fratello Vip, infatti, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, tra amori che nascono, strategie, ‘frecciatine’ e tante, forse troppe, discussioni. Ma chi entrerà in gioco e porterà scompiglio? Qualche indiscrezione c’è, ma per la conferma ufficiale sui nomi bisogna portare pazienza e aspettare. L’attesa, però, ne varrà sicuramente la pena!

Tre nuovi concorrenti nella casa del GF VIP

Alfonso Signorini, padrone indiscusso della trasmissione, in diretta a Casa Pipol ha dato qualche anticipazione e ha confermato l’ingresso di nuovi concorrenti, che andranno sicuramente a far vacillare, con la loro presenza, gli equilibri già precari della casa.

“Io di solito non mollo un cecio, nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese, assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero“. Ma chi entrerà nella casa del GF VIP?

Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono i nuovi concorrenti?

Ma se da una parte Alfonso Signorini ha confermato l’arrivo di nuovi ‘vipponi’, dall’altra non ha dato certo i nomi. E sui social è partita la caccia ai nuovi concorrenti. Tra i nomi che circolano c’è quello di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne che recentemente ha fatto discutere per la fine della sua relazione con Chiara Rabbi. Ma non finisce qui. Insieme a lui potrebbe varcare la soglia della porta rossa Nicole Murgia: gli indizi sembrano parlare chiaro, l’ex cognata Vittoria Deganello (incinta, anche se il papà ha voluto prendere le distanze) ha commentato il possibile ingresso. Insomma, se così fosse ci saranno ‘scintille’. Tra gli ultimi nomi anche quello di Andrea Maestrelli, un bellissimo calciatore. Ma sarà davvero così? Non ci resta che aspettare le prossime puntate, forse addirittura quella di sabato 17 dicembre. Perché il GF VIP non smette di sorprendere e regalare emozioni!