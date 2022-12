Riccardo Fogli è stato squalificato per la bestemmia al GF VIP: è stato meno di 24 ore nella casa

Riccardo Fogli è stato squalificato da il Grande Fratello vip a meno di 24 ore dal suo ingresso. Il noto cantante, entrato nel corso della diretta di ieri sera, stamattina ha bestemmiato contro la Madonna mentre parlava don Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino. Poche ore dopo il fatto il video era già virale sui social.

Cosa è successo

Fogli stava chiacchierando delle uova con i suoi coinquilini e nello specifico ha detto: “Però io mangio tre uova e dico P@@ Madonna ho mangiato tre uova”. Parole che non sono passate inosservate dal pubblico del Grande Fratello e anche dalla regia che ha aperto subito una ‘indagine’ per stabilire la permanenza o meno del cantante nel programma.

Pochi minuti fa è arrivata la decisione Riccardo Fogli è stato squalificato. Una partecipazione lampo per il vippone che con la bestemmia si è pregiudicato la permanenza nella casa di Cinecittà. Tanti i commenti sui social, in particolare su Twitter dove il video è diventato immediatamente virale. Qualcuno ci ha giocato su paragonandolo a Silvano dei Cugini di Campagna, anche lui, ha esordito a l’Isola dei Famosi con un “p@@ Dio”. Mentre proprio dal Grande Fratello vip edizione 2017, per un episodio analogo, è stato squalificato Marco Predolin che aveva imprecato contro la Madonna.

Purtroppo per tante persone bestemmiare è diventato un intercalare che non ha la finalità di offendere figure religiose. Purtroppo la regola è stata applicata in precedenza e il Grande Fratello non ammette errori sotto questo punto di vista, quindi dopo solo un giorno di permanenza Riccardo Fogli dovrà abbandonare la casa.