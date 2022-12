GF VIP, Riccardo Fogli rischia la squalifica dopo la bestemmia? Ultime news

Il percorso di Riccardo Fogli nella Casa del GF Vip potrebbe avere vita breve. Il nuovo concorrente che ha varcato la porta rossa soltanto ieri sera, durante la puntata in diretta, questa mattina si è lasciato scappare un’imprecazione durante una conversazione con Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese. Il video è già virale su Twitter e stando all’analogo episodio nel 2017 con Marco Predolin il cantante potrebbe essere squalificato. Sarà la produzione a decidere se condannarlo o meno.

La bestemmia di Riccardo Fogli al GF VIP

La new entry del Grande Fratello VIP 7 Riccardo Fogli stava parlando con i suoi nuovi inquilini Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese quando è inciampato in una bestemmia: “Però io mangio tre uova e dico P* Madonna ho mangiato tre uova” sono state le sue parole. Il video circola su Twitter ed è diventato virale in pochi minuti. Alcuni utenti hanno scherzato riguardo la questione commentandola con frasi ironiche del tipo “Vuole seguire le gesta di Silvano”. I fan del reality hanno ricordato quanto successe nella scorsa edizione de l’Isola dei Famosi quando Silvano dei Cugini di Campagna cominciò la sua fugace avventura proprio con una bestemmia.

Nella serata di lunedì 12 dicembre ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli, il cantante è al suo secondo reality e dopo poco tempo trascorso con gli altri inquilini sembra aver trovato subito la sua dimensione. A commentare in maniera piuttosto piccata l’inizio di questa nuova avventura è stato Luca Vismara, che ha riportato su Twitter tutti gli insulti che l’ex membro dei Pooh gli ha rivolto durante la loro permanenza sull’Isola dei Famosi nel 2019.

Vismara non le manda a dire e, anzi, si scaglia immediatamente contro l’ex naufrago scrivendo: “Ciao Riccardo, ti auguro un buon GFVIP” per poi firmarsi in maniera sarcastica e scrivere: “tuo verme, testa di ca**o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c**o”. Una lunga sequela di insulti che, però, non sono altro che gli stessi termini rivolti al giovane artista proprio dal cantante durante una lite, nata a seguito di battibecco sull’Isola in cui era invischiata anche Marina La Rosa.