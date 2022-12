Davide Donadei è un nuovo concorrente del GF VIP? Ultime news sull’ex fidanzato di Chiara Rabbi

Sono annunciati nuovi ingressi al Grande Fratello vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Riccardo Fogli e Milena Miconi. Ma potrebbero essere anche altri i vipponi che entreranno nella casa di Cinecittà. Tra gli altri si fa sempre più spazio il nome di Davide Donadei. L’ex tronista, secondo le indiscrezioni, dovrebbe prendere il posto di Luciano Punzo.

Indiscrezioni vogliono Donadei come prossima new entry al GF Vip

C’è già chi punta il dito contro Donadei che si ritiene abbia architettato la fine della sua storia con Chiara Rabbi proprio per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Tra gli altri sul profilo Instagram di Deianira Marzano è arrivata una segnalazione anonima: “Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al GF. Lo sapeva da tempo che sarebbe entrato. So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”.

La fine della storia con Chiara Rabbi

Ma la fine della storia Donadei-Rabbi, per stessa ammissione dei due protagonisti, sarebbe finita al termine dell’estate, quando Chiara ha deciso di lasciare Lecce dove si era trasferita per vivere accanto a Davide, per tornare a Roma. Una fine sulla quale Donadei, per per lui qualcosa era cambiato, aveva puntualizzato: “La responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità”. Ora non resta da vedere se Davide entrerà davvero a far parte dei coinquilini di Cinecittà. Non resta che continuare a seguire le vicende che riguardano la casa del Grande Fratello vip per verificare se l’annuncio sia fondato.