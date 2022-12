Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Attilio e Charlie? Sondaggi e percentuali

Nuovi concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa. E nuovi eliminati. Perché il Grande Fratello Vip è una ruota: tutto gira, c’è chi entra e chi esce. E il reality, che da anni ormai vede alla conduzione Alfonso Signorini, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra colpi di scena, grandi emozioni, racconti di vita e discussioni. Dopo la puntata speciale, andata in onda eccezionalmente di sabato, oggi torna l’appuntamento classico del lunedì e questa volta uno tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi dovrà abbandonare, e definitivamente, il gioco: chi sarà lo sfortunato?

Attilio Romita e Charlie Gnocchi al televoto

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti ben due ‘vipponi’. Stiamo parlando di Attilio Romita, giornalista e volto storico Rai, e di Charlie Gnocchi, che sabato non è riuscito a ‘battere’ Daniele ed è finito dritto in nomination. Tra i due, quindi, si nasconde l’eliminato di questa sera: non ci sono scuse, uno di loro dovrà lasciare la casa di Cinecittà, salutare gli amici di sempre e tornare in studio. Sempre se non ha il biglietto di ritorno, quello che consente di rientrare in gioco.

Chi viene eliminato stasera al GF VIP

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero intenzionati a salvare Attilio Romita con oltre il 61% di preferenze. Charlie, invece, non riesce a raggiungere il 40%: sarà lui l’eliminato di questa puntata?

Riccardo Fogli e Milena Miconi come nuovi concorrenti

Ma per ogni eliminato c’è sempre un nuovo concorrente. Anzi due. Questa sera, infatti, varcheranno la soglia della porta rossa il cantante e bassista dei Pooh, Riccardo Fogli, e Milena Miconi, showgirl ed ex modella: porteranno un po’ di vivacità in più e faranno vacillare gli equilibri già precari dei coinquilini, che da più di due mesi vivono lì? Non ci resta che seguire la puntata di stasera per scoprirlo!