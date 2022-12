Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 dicembre 2022: ospiti, televoto, eliminato di stasera

Torna oggi l’appuntamento con il Grande Fratello vip, una nuova diretta nella casa più spiata dagli italiani. Anche quella di stasera, 19 dicembre, sarà una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena e forti emozioni per i protagonisti rinchiusi da settembre nella casa di Cinecittà.

Chi sarà eliminato stasera?

Uno dei nodi cruciali del programma in onda stasera sarà l’eliminazione. Chi sarà ad abbandonare per sempre la casa del grande Fratello vip? Intanto dichiamo che a finire al televoto sono stati: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti e Giale De Donà. Già adesso i sondaggi indicano quali sono i gieffini a rischio. Sarah, Charlie e Attilio sembrano quelli che potrebbero lasciare il programma. Certo è che sono tanti al televoto, quindi, risulta davvero difficile fare un pronostico.

Cosa succede tra la Fiordelisi e Donnamaria?

La chiusura della storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha tenuto acceso il dibattito tra i pubblico che ha fatto il tifo per la coppia. E stasera sarà sicuramente uno degli argomenti principali che verranno affrontati in studio dal conduttore Alfonso Signori e le sue opinioniste. La coppia sembrava aver chiuso per sempre, ma dopo l’ultima diretta, avevano ritrovato la sintonia. Ora non resta che vedere se il nuovo equilibrio sia destinato a durare…

I nuovi ingressi nella Casa e il rientro di Ginevra Lamborghini come ospite terranno banco nella puntata di stasera. Anche Sinalbanese sarà uno degli argomenti che verrà affrontato in trasmissione oggi, vista la sua richiesta di lasciare la casa, stanco dopo 90 giorni di permanenza. Dopo queste breve anticipazione e qualche indiscrezione non resta che seguire, stasera alle 20 e 45 il programma per vedere cosa ci riserva il GF vip.