GF VIP, Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria: ‘Fai il percorso da solo’

Una delle coppie nate all’interno di quest’ultima edizione del Grande Fratello vip è in crisi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. Non è dato sapere se si tratta di una scaramuccia o di una rottura definitiva. Bisognerà aspettare di vedere cosa accadrà nella Casa di Cinecittà nei prossimi giorni per verificare se questa rottura sia reale.

Antonella chiama Edoardo e gli comunica la sua decisione

Al momento di sicuro, ieri sera, 16 dicembre, Antonella ha chiamato Edoardo per parlargli e dopo qualche tentennamento del giovane i due hanno chiacchierato. La gieffina ha voluto mettere la parola fine al rapporto con Donnamaria: “Allora, da dove inizio…in questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti anche oggi, mi sento mancare di rispetto, perciò preferisco per adesso che ognuno stia dalla sua parte. Sei solo, fai il tuo percorso. E nulla, voglio dirti questo”.

Anche Edoardo voleva mettere fine alla storia

Una confessione quella di Antonella che ha trovato d’accordo Edoardo che di tutta risposta le ha detto: “Siamo pienamente d’accordo”. In fondo qualche ora prima anche il giovane aveva espresso la volontà di tagliare con Antonella, in particolar modo a causa dell’imitazione che aveva fatto di Oriana. Edoardo, infatti, aveva detto: “Tu avresti fatto quella scena in perizoma, ma dove vivi? Ti sei messa la gonna perché te l’ho chiesto io. Come sei abituata a campare? Da oggi in poi ti puoi vestite come ca**o ti pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi ca**o ti pare. Sono serio. Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipenda da te. Ti prego, lasciami in pace.