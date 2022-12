GF VIP, Edoardo Donnamaria vuole lasciare il reality? Cosa è successo con Antonella Fiordelisi

Grande Fratello Vip. Sono ore particolarmente complicate, di tensione, nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per i Donnalisi. Di fatto, in queste ultime ore, la coppia tanto discussa è ritornata a litigare furiosamente per motivazioni che hanno sempre a che vedere con la gelosia. Per farla breve, in sintesi, lei l’ha accusato di stare troppo intorno alla sua ex Micol, mentre lui, dal canto suo, non ha fatto nulla per nascondere il suo punto di vista, cioè quello di non gradire il fatto che abbia troppo legato con Antonino Spinalbese. Una gelosia a doppio senso, vicendevole insomma.

Edoardo Donnamaria vuole lasciare il Grande Fratello Vip?

Ognuno attacca l’altro, e nuovamente palla al centro. Successivamente, dopo un intenso faccia a faccia con la fidanzata, lui si è sfogato amaramente con i coinquilini vip Nikita Pelizon e Luca Onestini, per poter alleviare il peso della sofferenza. Non ha di certo usato mezzi termini, anzi. Nella circostanza, infatti, ha rivelato a tutti di essere talmente stufo e di star pensando seriamente di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Le sue parole sono state: “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P**ca pu**ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro…”

Le affermazioni a caldo di Edoardo Donnamaria

Certo, non deve essere facile per lui. La gelosia è una brutta bestia. I ragazzi, ad ogni modo, hanno cercato comunque di tranquillizzarlo, senza però particolare successo a quanto pare. Edoardo, in queste ore, è un vero fiume in piena, non si contiene nelle sue dichiarazioni, afferma sempre più spesso di essere giunto ad un limite: “Cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose le stesse dinamiche. Sono pieno po**a tr**a. M’ha rotto il c***o. Mi manca l’aria…”. Così, il concorrente sotto i riflettori, discutendo faccia a faccia con Nikita Pelizon e Luca Onestini nella casa più spiata dagli italiani, ha voluto aggiungere anche altro: “Se fossimo fuori, alla decima volta che mi rompi il ca*** io prendo e non mi vedi per 2 giorni. Io la vedo qui che parla dei cavoli miei con altri e vado su tutte le furie. Fa delle cose che non sopporto…”