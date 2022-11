Luca Onestini e Ivana Mrazova non si sono lasciati? Le ultime novità sulla coppia

Luca Onestini e Ivana Mrazova non si sarebbero lasciati? Attraversano una ripresa d’amore lontano dai riflettori? I rumors sulla faccenda sarebbero numerosi, dove alle notizie provenienti dal web e i social network, oggi si aggiungerebbero anche certi titoloni provenienti dai giornali scandalistici, che batterebbero la coppia come rinata. A dare la conferma ci pensa l’agente della Mrazova, che assicura come i due non si siano mai lasciati realmente nonostante qualche incomprensione.

Luca Onestini si è lasciato con Ivana Mrazova?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini è entrato pieno di grinta, pronto a dare la carica ai concorrenti con alle spalle già due mesi di reality. Non ha intrecciato però nessuna relazione sentimentale in queste settimane, anche se nella casa di Cinecittà per lui non mancano le occasioni e le corteggiatrici. Prima di essere isolato per aver contratto il Covid infatti, ha di fatto dato un due di picche a Nikita, sottolineando alla ragazza che non è scattata l’attrazione fisica ma di trovarsi molto bene con lei a livello mentale.

L’influencer ha preso tempo con la concorrente dai capelli verdi evitando di addentrarsi in una relazione. Un gesto che in molti ha fatto pensare che il cuore del ragazzo sia in realtà occupato. Sta ancora pensando a Ivana Mrazova? A lanciare uno spoiler è stato l’agente della modella che sulle pagine del settimanale Chi ha ammesso: “Credo che l’amore per l’ex non sia finito”, parla l’agente di Ivana Mrazova”.

Le parole dell’agente di Ivana Mrazova

Ma non è tutto, Simone Riva l’agente della modella ha raccontato anche: “Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito”. La modella infatti non ha mai rilasciato nessuna intervista dopo la presunta rottura con Luca Onestini, che ci sarebbe stata lo scorso anno. Il suo intento sarebbe stato proprio quello di non rovinare il rapporto che ancora c’è con il ragazzo. La loro relazione si sarebbe interrotta per via di alcuni problemi sopraggiunti con la pandemia.

Incomprensioni ingigantite dalla lontananza, che non sarebbero riusciti a superare. Stando quanto riportato dal ragazzo sarebbe stata la modella a chiudere con lui con un messaggio su WhatsApp. In faccia non si sarebbero mai detti addio. Ci sarà un ritorno di fiamma? Stando quanto riportato dall’agente di Ivana Mrazova l’amore per l’influencer non si sarebbe spento. Non è escluso che Alfonso Signorini possa cogliere la palla al balzo per invitare la modella nella casa più spiata d’Italia. Insomma, mentre Nikita pensa ancora all’influencer, il reality di Canale5 potrebbe vedere finalmente un confronto tra ex. I due potrebbero dirsi addio guardandosi negli occhi oppure potrebbero riaccendere la fiamma della passione. Una passione che, a quanto pare, non si sarebbe mai veramente spenta.