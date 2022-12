Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi litigano al GF VIP, lei: ‘Sto male’, cosa è successo

Scontro nella casa del GF Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La lite, raccontata da giornali di gossip, ha avuto inizio per la mancata volontà di Micol di raggiungere Edoardo nel van. L’uomo, allora, si è spazientito ed è andato a confidarsi proprio con Antonella Fiordelisi, la concorrente con cui Micol va meno d’accordo.

La litigata tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi al GF VIP

Edoardo Tavassi si è sfogato con Antonella Fiordelisi. Per cominciare ha manifestato il suo disappunto per il fatto che, dopo ogni lite con Micol Incorvaia, sia sempre lui a dovere andare a scusarsi. E ha aggiunto: “Fuori ho mollato una alla prima scenata, io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga”. Ha ribadito, poi, che lui – a differenza di Edoardo Donnamaria – non ha intenzione di accettare comportamenti che non tollera: “Alla prima cosa storta, io chiudo”. Antonella Fiordelisi ha rivoltato il coltello nella piaga, dicendo a Edoardo di essere convinta che Micol non abbia mai avuto alcuna voglia di dormire con lui.

Micol Incorvaia, comprensibilmente, si è infastidita vedendo Tavassi ridere di lei con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo avere ascoltato ciò che diceva, si è infuriata: “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore. Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa. Questa è pure violazione della privacy”. Le urla di Micol Incorvaia sono state sentite anche da Antonella Fiordelisi, che ha commentato: “Sta urlando, lo senti che sta urlando. Si sente fino a qua che urla. Così non verrò ricordata come quella che ha urlato di più”.