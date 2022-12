Edoardo Donnamaria, chi è la mamma Chicca: età, lavoro, foto e Instagram

Ci siamo, manca poco all’appuntamento con il Grande Fratello Vip. In via eccezionale, il programma condotto da Alfonso Signorini va in onda anche oggi, sabato 10 dicembre. Quella di stasera per il gieffino Edoardo Donnamaria si preannuncia una serata ricca di emozioni. Che cosa succederà?

Edoardo Donnamaria e il rapporto con la mamma Chicca

Secondo alcune rivelazioni online, il ragazzo ha affrontato la sua ‘linea della vita’, tracciando i momenti che per lui sono stati maggiormente significativi. Alla luce di ciò, non è escluso che stasera Edoardo possa raccontare il diretta del suo rapporto con la mamma Chicca Bianco Crista. Il ragazzo, durante la sua permanenza nella casa ha parlato poco del rapporto con i genitori. Non fa eccezione il legame con la mamma Chicca, del quale ha fatto cenno in pochissimi casi e sempre in modo superficiale. Ma cosa sappiamo della donna?

Chi è la mamma di Edoardo Donnamaria

Chicca Bianco Crista Donnamaria è originaria di Roma ed è nota al grande pubblico per essere la madre di Edoardo Donnamaria concorrente della settimana edizione del Grande Fratello Vip nonché volto della trasmissione Forum. Laureata, all’Università La Sapienza, la donna ha poi lavorato in un asilo. Non si sa molto della sua vita privata ma la signora è stata anche ospiti di alcuni programmi televisivi dove ha avuto modo di svelare alcuni retroscena sul rapporto con il figlio Edoardo.

Vita privata

La signora Chicca è sposata ed ha tre figli. Non sono note maggiori informazioni su suo marito e sia lei sia Edoardo a riguardo hanno sempre mantenuto una certa riservatezza. Durante la trasmissione Forum, la donna ha confessato di esser stata piuttosto severa con i propri figli: ‘Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalle scuola in poi. Io sono molto severa, mio marito meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare per quel che si può’. La signora Chicca e suo marito abitano a Roma.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla mamma di Edoardo Donnamaria che forse non conosci: