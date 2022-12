Grande Fratello Vip, anticipazioni 10 dicembre 2022: ospiti, eliminati, televoto, ultime news su Antonella e Oriana

Manca poco al nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. In via eccezionale, il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda domani sera, sabato 10 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21.30. L’appuntamento con la casa più spiata d’Italia si ripeterà anche sabato 17 dicembre e i colpi di scena, come sempre, non mancheranno. Va tuttavia detto che domani sera non sono previste eliminazioni, ma cosa succederà? Di seguito qualche piccola anticipazione.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, cosa vedremo nella puntata di domani?

Domani, sabato 10 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip che si andrà ad aggiungere a quella prevista per sabato 17 dicembre. Dunque, in queste due settimane Mediaset ha scelto di ripristinare per il reality condotto da Signorini il doppio appuntamento. Come anticipato, per la puntata di domani non è prevista nessuna eliminazione anche se verrà reso noto l’esito del televoto settimanale. Alle nomination ci sono: Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Chi vincerà si salverà mentre il restante finirà al televoto della prossima puntata, dove l’eliminazione di un concorrente sarà invece prevista. Secondo i sondaggi Daniele del Moro risulterebbe favorito.

Le tensioni tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

Nella casa si respira aria di tensione e i battibecchi non tardano ad arrivare. Un acceso diverbio, dopo giorni di frecciatine, è scattato tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Oriana accusa Antonella di fare di tutto per provocarla, nonché di parlare alle proprie spalle pur di arrivare alla lite. ‘Perché parli di me? Cambia argomento. O parli di me o parli di Antonino o di estetica. Parla di altre cose se ci riesci’, tuona la Fiordelisi ma, di tutta risposta, Oriana afferma: ‘Se cerchi trovi e quando trovi non puoi piangere’, riferendosi all’atteggiamento provocatorio di Antonella.