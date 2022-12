Grande Fratello Vip va in onda sabato 10 dicembre 2022? Data della prossima puntata

Sta continuando ad appassionare, a far sognare, ma anche indignare, il Grande Fratello Vip. Tra amori, strategie, discussioni, e non poche polemiche, i ‘vipponi’, protagonisti indiscussi del reality, si stanno facendo conoscere e amare dal pubblico. Dallo stesso pubblico che li segue ogni giorno, a tutte le ore. E li vota. Lo stesso pubblico che, alla fine dell’avventura, decreterà il vincitore di questa edizione. Ma quando andrà in onda la prossima puntata? Alfonso Signorini aprirà davvero le porte della casa più spiata d’Italia di sabato?

Il GF VIP andrà in onda il sabato?

Torna il doppio appuntamento settimanale al Grande Fratello Vip, il reality che da più di due mesi sta tenendo compagnia ai telespettatori. Molto probabilmente, infatti, come ha anticipato Davide Maggio, il GF VIP andrà in onda sì il lunedì, come ormai siamo abituati, ma anche il sabato. E questo accadrà a partire dal 10 dicembre. Sarà davvero così?

Data delle prossime puntate

Il Grande Fratello Vip, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda sabato 10 dicembre, lunedì 12 e sabato 17. Nel weekend il reality di Alfonso Signorini dovrà vedersela il 10 dicembre, almeno nei primi minuti, con uno dei quarti di finale dei Mondiali, mentre il 17 con la prima finale di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Il GF VIP riuscirà a battere Milly Carlucci? L’idea di spostare il programma al sabato sarà vincente? Se così fosse, va ricordato, sarebbe un vero record: per la prima volta, infatti, il GF VIP approderebbe nella serata del sabato sera. E terrà compagnia al pubblico. Tra eliminazioni, nomination, racconti di vita e grandi emozioni. Con i colpi di scena, che come sempre, non mancheranno. E mantengono vivo il legame a quel reality, che è un po’ una casa nelle case. Di tutti gli italiani!