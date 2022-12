Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi è in nomination dopo la puntata di lunedì 5 dicembre

Tra amori che nascono, gelosie, strategie, tensioni. Ma anche tante risate, momenti di puro divertimento e belle emozioni, il Grande Fratello Vip sta appassionando, come sempre, migliaia e migliaia di telespettatori. I concorrenti si stanno facendo conoscere e amare sempre di più: c’è chi diverte il pubblico, chi fa sognare con le sue storie. E chi fa anche arrabbiare, tra indignazione del popolo web e richiesta di provvedimenti seri. Ma cosa è successo nella classica puntata del lunedì, quella del 5 dicembre? Chi dei ‘vipponi’, dopo settimane di stop, è stato eliminato?

Chi è stato eliminato tra Luciano, Patrizia e Micol?

Dopo la decisione del pubblico, che ha reso immuni Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi, al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono finiti tre concorrenti. Stiamo parlando di Luciano Punzo, uno degli ultimi arrivati nella casa, di Patrizia Rossetti, protagonista indiscussa di questa edizione che negli ultimi giorni ha discusso animatamente con l’amica Wilma e di Micol Incorvaia, molto amata dai telespettatori. E un po’ meno da alcuni coinquilini della casa. Chi di loro, però, ha dovuto abbandonare il gioco e tornare in studio da Alfonso Signorini?

Chi sono i concorrenti in nomination al GF VIP

Non si può, ovviamente, concludere una puntata del Grande Fratello Vip senza nomination, che spesso fanno da sfondo a scontri e polemiche. C’è chi le fa palesi e chi, invece, si nasconde nel confessionale, lì dove può essere davvero se stesso. E senza maschere. Ma chi dei ‘vipponi’ è finito al televoto e ora rischia di essere eliminato? Questo vuol dire che uno di loro, molto probabilmente, non trascorrerà il Natale in casa. Ma non ci resta che aspettare le prossime puntate, tra stravolgimenti del palinsesto, per capire cosa accadrà!

Il GF VIP va in onda sabato 10 dicembre?

Una domanda frequente tra i telespettatori è: la prossima puntata del GF VIP andrà in onda di sabato, quindi il 10 dicembre? Negli ultimi giorni, infatti, si era fatta strada questa ipotesi, con il doppio appuntamento settimanale. Ma non ci resta che aspettare l’ufficialità: Alfonso Signorini darà l’appuntamento a sabato?