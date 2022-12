Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Micol, Luciano e Patrizia? Sondaggi e percentuali

Continua ad appassionare i telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che da più di due mesi sta entrando nelle case degli italiani. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco e di raccontarsi a cuore aperto, vivendo 24 ore su 24 sotto i riflettori. Tra amori che nascono, strategie che vengono a galla, antipatie, gelosie. E tante, forse troppe, discussioni. Ma chi verrà eliminato nel corso della puntata di lunedì 5 dicembre? Sì, perché dopo settimane senza eliminazioni, con il pubblico chiamato a votare il preferito, ora uno dei ‘vipponi’ dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Chi, purtroppo, dovrà fare i conti con questa cattiva sorte?

Al televoto Micol, Luciano e Patrizia del GF VIP

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben tre concorrenti. La scorsa settimana il pubblico ha deciso di premiare Nikita, che insieme a Edoardo Tavassi, è stata immune dalle nomination. Alla fine, però, tre ‘vipponi’ sono finiti al televoto. E stiamo parlando di Micol Incorvaia, che è stata presa di mira e bersagliata da Wilma e Patrizia, Luciano Punzo, uno degli ultimi arrivati e Patrizia Rossetti, sicuramente una delle protagoniste di questa imperdibile edizione. Che vede al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. Chi di loro tre rischia di andare a casa?

Chi viene eliminato stasera

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Micol Incorvaia con il 46.25% delle preferenze. A seguire, subito dopo, Patrizia Rossetti, con oltre il 35%. A rischio eliminazione, invece, Luciano Punzo, che non riesce a raggiungere il 20%. Sarà davvero così? Sarà Luciano il prossimo concorrente a raggiungere Alfonso Signorini in studio? Non ci resta che seguire la puntata di questa sera per capire cosa succederà. Tra grandi emozioni, sorprese, ospite. E, sicuramente, discussioni. Perché il Grande Fratello Vip, che abbiamo imparato a conoscere, non smette mai di sorprendere. Nel bene e nel male!