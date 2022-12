Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Data e anticipazioni

Il Grande Fratello vip sta ottenendo grande successo anche in questa edizione. Ogni diretta viene seguita da circa 2,7 milioni di telespettatori a settimana. Si tratta di risultati considerevoli che fanno della trasmissione una delle più seguire di Canale 5. Ma andiamo a vedere cosa ha in serbo per noi il GF vip nella prossima puntata…

Quali saranno le modifiche del palinsesto in vista del Natale

Nonostante finora è stato previsto un doppio appuntamento settimanale, questa settimana ci saranno dei cambiamenti perché sabato 24 dicembre è la vigilia di Natale e Canale 5 manderà in onda il concerto dei tre tenori Il Volo, così come per il 31 dicembre, vigilia di Capodanno, non è prevista diretta. In occasione della fine del 2023 è, infatti, previsto il concerto di fine anno da Genova che verrà condotto da Federica Panicucci. Gli appuntamenti con la trasmissione sono previsti, quindi, stasera 19 dicembre e lunedì prossimo 26 dicembre.

Eliminazioni al centro della trasmissione

Quello di stasera sarà un appuntamento avvincente per gli appassionati del reality. Bisognerà vedere tra i sei gieffini finiti al televoto: Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Giaele De Donà, chi verrà eliminato. Tra gli argomenti che verranno affrontati nel corso di questa puntata. Non solo eliminazioni, ma anche la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che va avanti tra alti e bassi. Dopo una rottura che sembrava definitiva i due hanno nuovamente trovato l’intesa, bisognerà vedere se sarà un equilibrio definitivo o solo una pausa alle liti di cui si rendono periodicamente protagonisti.

Anche l’eventuale uscita di Antonino Spinalbese che prima ha confessato di doversi sottoporre a un intervento e poi ha espressamente chiesto al pubblico a casa di mandarlo a casa perché stanco della permanenza nella casa dopo 3 mesi di Grande Fratello vip, sarà sicuramente discusso.

L’arrivo dell’attrice Nicole Murgia e dell’ex tronista Davide Donadei sarà altro tema sul quale si discuterà in trasmissione. Come sono stati accolti nuovi vipponi? Questo e tanto altro nella diretta di stasera in onda su Canale 5 a partire dalle 20 e 45.