Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Sarah, Attilio, Charlie, Antonino, Giaele e Patrizia: sondaggi e percentuali di stasera

Il pubblico di Canale 5 aspetta con ansia l’appuntamento di stasera con la diretta del Grande Fratello vip. Oggi, 19 dicembre, sapremo quale sarà il concorrente che verrà eliminato dal gioco. Sono sei i gieffini finiti in nomination. Nelle votazioni di sabato scorso a essere finiti al televoto sono stati: Sarah Altobello, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Patrizia Rossetti.

Una sfida che si annuncia interessante, quella tra i possibili eliminati. Anche il pubblico avrà un suo ruolo in questa votazione, perché potrà esprimere la sua preferenza positiva: chi vuoi che resti nella casa? Colui o colei che otterrà meno voti dovrà tornare a casa lasciando ai rimanenti la possibilità di conquistare un posto in finale.

Cosa annunciano i sondaggi e le percentuali

Tanta la curiosità del pubblico che nel corso dei tre mesi di programma ha sicuramente simpatie o antipatie nei confronti dei partecipanti. In attesa della puntata di stasera possiamo ad andare a vedere cosa dicono i sondaggi: chi verrà eliminato?

Tra i 6 ‘candidati’ all’eliminazione: Sarah, Patrizia, Charlie, Attilio, Antonino e Giale chi potrebbe andare via stasera chiudendo definitivamente la sua partecipazione ad Grande Fratello vip? Al momento i sondaggi sembra essere chiari: la persona meno votata e, quindi, a rischio eliminazione è Charlie Gnocchi. Non è la prima volta che il gieffino rischia di essere eliminato, anche la scorsa volta avrebbe dovuto abbandonare la casa di Cinecittà se non fosse stato per il ‘biglietto di ritorno’ del quale era in possesso che gli ha consentito di restare. Stasera avrà eguale fortuna o il suo percorso nella casa più spiata dagli italiani è davvero giunto al capolinea?