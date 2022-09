Charlie Gnocchi al GF VIP: chi è, età, carriera, fratello, moglie, vita privata e Instagram

È alla sua prima esperienza con un reality show. Charlie Gnocchi si prepara ad entrare nella casa più spiata dagli italiani, il Grande Fratello Vip, la trasmissione condotta su Calane 5 da Alfonso Signorini che prenderà il via il 19 settembre prossimo.

Dagli inizi al debutto in radio di Charlie Gnocchi

Ha debuttato in radio nel 1992, su Radio 105, insieme a Joe Violanti con il quale ha lavorato per ben 7 anni. Ha condotto il programma Alto Godimento su RTL 102.5, mentre ora insieme ad Alessandro Greco conduce No problem – W l’Italia.

La carriera in tv

È noto al pubblico televisivo come inviato del Tg satirico in onda su Canale 5, Striscia la Notizia, nel quale viene chiamato Mister Neuro.

Chi è la moglie, vita privata

Il 59enne inviato di Striscia è stato sposato, per quanto non si sappia molto sul matrimonio, neanche il nome dell’ex moglie. Si sa però che da quell’unione è nata Carolina.

Attualmente sembra sia impegnato sentimentalmente con Elisabetta Randolfi, dalla quale ha avuto altri due figli: Antonio e Maria.

Fratello del comico Gene

Charlie Gnocchi è il nome d’arte di Carlo Ghiozzi, ha 59 anni ed è originario di Fidenza in provincia di Parma. Noto anche per essere il fratello del noto comico Gene Gnocchi, Charlie deve la sua fama televisiva a Striscia la Notizia programma del quale è inviato, ma è anche conduttore radiofonico e pittore.

Instagram: Charlie Gnocchi punta sui social

Charlie Gnocchi conta quasi 8mila follower sul suo profilo Instagram. Una piattaforma sulla quale il conduttore radiofonico condivide non solo foto, ma anche video di lavoro e della sua vita privata.