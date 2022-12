Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri tra Attilio e Charlie? Nomination dopo la puntata di lunedì 12 dicembre

Per ogni concorrente che esce ce n’è uno che entra. Sembra essere questa la ‘regola’ del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando i telespettatori. Tra amori, ‘frecciatine pungenti’, gelosie, tante (forse troppe) discussioni. Ed equilibri sempre più precari, soprattutto dopo le nomination. E quei televoti che sono l’incubo per i concorrenti. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 12 dicembre? Chi dei ‘vipponi’ ha dovuto abbandonare il gioco e tornare in studio dal padrone di casa, Alfonso Signorini? Chi, quindi, è dovuto passare ‘sotto le grinfie’ delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti?

Chi è stato eliminato lunedì 12 dicembre 2022 al GF VIP

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti due concorrenti. Due ‘veterani’ di questa edizione. E cioè Attilio Romito, volto storico e giornalista Rai che negli ultimi giorni si è avvicinato a Sarah Altobello facendo ingelosire e arrabbiare sua moglie Mimma, e Charlie Gnocchi, un protagonista indiscusso. Spesso chiacchierato e ‘preso di mira’ dagli altri concorrenti. Chi dei due è stato eliminato definitivamente ed è dovuto ritornare a casa, ma questa volta la propria?

Alla fine è stato eliminato Charlie, che però aveva il biglietto di ritorno. E inaspettatamente è rientrato in gioco.

Nuovi concorrenti

Quella di ieri è stata una puntata ricca di colpi di scena. E di sorprese. Tra nomination ed eliminazioni, Alfonso Signorini ha presentato e dato il benvenuto a nuovi ‘vipponi‘, che sono entrati quasi facendo un regalo di Natale al cast. Stiamo parlando di Riccardo Fogli, bassista dei Pooh, e Milena Miconi, showgirl italiana. Come avranno reagito i coinquilini?

Quattro concorrenti in nomination

In nomination, invece, sono finiti quattro concorrenti. E cioè:

Attilio Romita

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

Sarah Altobello

Chi di loro si salverà?

La prossima puntata del GF VIP va in onda sabato?

Intanto, la domanda dei telespettatori, quelli accaniti e curiosi, è solo una: la prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda, anche questa volta, nel weekend e, quindi, di sabato? Sì, per la gioia di tutti Alfonso Signorini aprirà le porte della trasmissione anche sabato 17 dicembre. E sfiderà la prima finale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai 1. Ce la farà a fare record di ascolti?