GF VIP, perché Milena Miconi vuole lasciare la casa? Cosa è successo nella notte

Nonostante sia entrata nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, Milena Miconi ha annunciato di volersene andare. Nella notte ha infatti avuto una brutta crisi che l’ha spinta a prendere questa drastica decisione. La donna si è confidata con i gieffini Wilma ed Antonino, ma cosa sarà successo?

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip?

Una brutta crisi quella che la donna ha avuto questa notte, intorno alle 3. In questo frangente Milena è entrata in cucina dove ha trovato Wilma ed Antonino non perdendo occasione di sfogarsi con loro, confessandogli di voler abbandonare il loft: ‘Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo ed io sono arrivata a limite. C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino, non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia’.

La reazione dei vipponi

Milena è stata rassicurato da Antonino Spinalbese che l’ha tranquillizzata sul fatto di di poter uscire quando vuole e di non sentirsi in obbligo. Ecco cosa le ha detto il gieffino: ‘Tu quando vuoi prendi e vai via. Cioè quando arrivi al punto massimo prendi ed esci. Cioè non è che sei trattenuta parliamoci oggettivamente. Cioè non è che c’è un obbligo. Devi tranquillizzarti e se non ce la fai puoi anche uscire’. Cosa accadrà adesso, Milena lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello? Non ci resta che aspettare e scoprirlo!