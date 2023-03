GF VIP, lo sfogo di Sarah Altobello: ‘Noi ex concorrenti esclusi dallo studio per colpa degli altri’

Il Grande Fratello Vip è ormai alle sue battute finali. Manca meno di un mese, e finalmente sarà decretato il vincitore di questa ennesima e coinvolgente stagione. Poi, sarà la volta de L’Isola dei Famosi. Nei suoi ultimi interventi c’è stato uno sfogo da parte di Sarah Altobello. Cosa ha detto? E, soprattutto, cosa è successo?

Grande Fratello Vip: finale concitato per i concorrenti e non solo..

Tra alti, e soprattutto bassi negli ultimi tempi, il programma è dunque arrivato alle sue battute finali. Ricordiamo di recente solo il richiamo dell’AD Piersilvio Berlusconi, che ha voluto mettere un punto finale a dei linguaggi fin troppo espliciti. Senza contare, poi, anche i continui litigi, le aggressioni verbali, che hanno condotto direttamente a delle squalifiche. Insomma, di cotte e di crude. E infatti, la prima grande novità di questi giorni è stata proprio l’assenza in studio di numerosi “vipponi”. La concorrente Sarah Altobello, intervistata dai microfoni di FanPage, ha deciso di puntare il dito contro alcuni suoi ”colleghi”, ed ecco cosa ha raccontato.

Lo sfogo di Sarah Altobello

Sarah Altobello ha detto: ”Non sono più presente in studio per decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi”. Poi, sul fatto che la sua assenza si fosse tramutata in una perdita di audience, ha commentato: ”Lo so, del resto è una questione che riguarda tutti. Ce ne sono 3 o 4 in studio. Si tratta di una decisione di Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce”. E poi ha anche aggiunto: ”Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale. Non mi sento di fare parte di quel gruppo rimproverato per la sciattezza verbale, di essere adiacente a gente che dice cose come ‘le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio’. Queste sue battute low profile non mi facevano ridere”.