GF VIP, perché Donnamaria non ha risposto al messaggio di Nicole Murgia: cosa è successo. Edoardo Donnamaria ha svelato perchè non ha mai voluto rispondere al messaggio di Nicole Murgia, subito dopo la sua squalifica dalla Casa del Grande Fratello Vip. Secondo Fanpage, la motivazione starebbe dietro a una situazione con Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente lo ha detto chiaramente in un’intervista rilasciata a “CasaChi”.

GF VIP, perchè Edoardo non ha risposto a Nicole?

Nell’intervista rilasciata al settimanale, Edoardo Donnamaria attacca Nicole Murgia. Eppure, entrambi nella casa entrambi avevano un ottimo rapporto, tanto da potersi considerare dei buoni amici. Proprio questa condizione, ha lasciato male la Murgia, che dall’uscita di Donnamaria non si è vista mai rispondere a quel messaggio. Ma qual è la motivazione di questa freddezza? All’interno dell’intervista, Edoardo fa chiarezza su questa sua scelta.

Anzitutto, conferma di non aver risposto a Nicole Murgia, dicendo in merito: “No, non ho assolutamente risposto a lei”. In mezzo a questo silenzio, ci sarebbe una richiesta precisa di Antonella Fiordelisi. Infatti, dopo che la concorrente avrebbe notato una certa confidenza tra Edoardo e Nicole, avrebbe chiesto a Donnamaria di non incontrarla una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. In tal senso, Edoardo spiega meglio: “Non l’ho sentita ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l’abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa”.

Ma, sentendo il proseguo dell’intervista di Edoardo Donnamaria, dietro questa freddezza non c’è solo una promessa fatta ad Antonella. C’è altro, come racconta lui stesso: “Ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte della Murgia fuori dalla casa, sui social, ecc. Ma questo è un altro discorso. Non su me e lei direttamente, ha seguito persone che…un discorso che non vorrei affrontare adesso”.